Речь идет об Александре Козлове

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Управление ФСБ по Ставропольскому краю рассекретило архивные материалы в отношении двойного агента Александра Козлова. В годы Великой Отечественной войны он стал начальником учебной части абверовской разведшколы "Сатурн", сообщили журналистам в пресс-службе краевого УФСБ.

"Рассекречены архивные материалы в отношении уроженца села Александровское Орджоникидзевского края (сейчас - Ставропольский край) Козлова Александра Ивановича. Боевой путь лейтенанта Александра Козлова начался в 1941 году в Смоленской области рядом с городом Ельня. В суровых боевых условиях он быстро вырос до помощника начальника штаба полка по разведке", - говорится в сообщении.

Отряд Александра Козлова включили в состав партизанской дивизии "Дедушка". В 1942 году партизаны были взяты в плен, в том числе и беременная жена Козлова - военный фельдшер. Разведслужба абвер использовала это для его вербовки. "Ему присвоили оперативный псевдоним "Меньшиков" и зачислили в разведшколу "Сатурн" в городе Борисове Минской области. Тщательная подготовка агента заняла год. После этого он получил задание: передать работавшим под Москвой немецким агентам батареи для портативных радиостанций, бланки документов и деньги", - пояснили в пресс-службе.

В июне 1943 года Александр Козлов был сброшен с немецкого самолета в Тульской области, после приземления он сдался Смершу. По разработанной немцами легенде он должен был выполнить задание и отправиться в Калужскую область в распоряжение начальника разведывательного отдела 50-й армии Западного фронта. В интересах советской контрразведки спустя месяц его направили за линию фронта с заданием заслужить доверие абвера, изучить работу школы "Сатурн" и абверкоманды-103.

Двойной агент

Шеф абверкоманды-103 Феликс Герлитц поверил советскому контрразведчику. За удачное выполнение задания его наградили серебряной медалью "За храбрость". Козлов возглавил учебную часть "Сатурна" и в 1944 году получил звание гауптмана (капитана). В общей сложности он был награжден четырьмя немецкими медалями и крестом "За военные заслуги" с мечами.

Разведчик все это время вел вербовку, за три года шесть человек оказались в советской контрразведке. Были переданы сведения о 29 штатных сотрудниках и 57 агентах абвера. Его усилиями наиболее сильных агентов отчисляли из разведшколы, в забрасываемые группы входили слабо подготовленные шпионы. В 1945 году гауптман вместе с "Сатурном" попал в плен американцев. Он сообщил, что является сотрудником советской разведки. Козлова доставили в Париж, где было принято решение о сохранении его нелегального статуса.

Спустя 20 лет работа двойного агента была рассекречена. Александр Козлов был представлен к награждению орденами Красного Знамени и Отечественной войны. Разработка "Сатурна" стала темой трех художественных фильмов.