В Петербурге фон дневной температуры воздуха в первой половине недели составит плюс 20-22 градуса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Теплая погода с небольшим количеством осадков сохранится на второй неделе августа в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

В северных регионах СЗФО, таких как Ненецкий автономный округ (НАО), Республике Коми, Мурманской и Архангельской областях по-прежнему жаркая для этой территории погода - до плюс 23-27 градусов. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Архангельской области с середины недели ожидается понижение температуры воздуха, через регион пройдет атмосферный фронт, местами при грозах возможно шквалистое усиление ветра.

Погода в Карелии вернулась в климатические рамки, однако температурный режим остается на 1-2 градуса выше нормы. В ночные часы ожидается плюс 9, 14 градусов, днем - плюс 19, 25. Наиболее существенные дожди, чаще ливневого характера, ожидаются в первые и последние дни недели, сообщили в региональном гидрометцентре. Синоптики в Вологодской области также ожидают около 19-25 градусов и кратковременные дожди в течение недели.

В Новгородской области дожди возможны до середины недели, затем на периферии антициклона, протянувшегося со Скандинавии, при переменной облачности осадки маловероятны. При северном ветре температура воздуха днем не превысит 19-24 градусов, ночью - от 8 до 13 градусов тепла. В Псковской области ожидается переменная облачность с осадками. Температура воздуха по области ночью может опуститься до плюс 7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится в регионе как минимум до начала следующей недели. На смену солнечной погоде к следующему понедельнику ожидаются дожди и похолодание в дневные часы до плюс 19 градусов.

На самом западе СЗФО, в Калининградской области почти всю неделю будет безоблачно, дождь и гроза ожидаются только к 16 августа. Температура ночью сперва составит плюс 12, 17 градусов, а с середины недели - плюс 10, 15. Днем в начале недели плюс 18, 23 градуса, со среды плюс 21, 26, возможно повышение до 30 градусов. В выходные - плюс 20, 25 градусов.

Санкт-Петербург и Ленинградская область на этой неделе остаются в летней погоде, отметил в своем Telegram-канале синоптик Александр Колесов. В Петербурге фон дневной температуры воздуха в первой половине недели составит плюс 20-22 градуса, во второй половине - выше плюс 24-26 градусов. В Ленинградской области, по данным сайта Северо-Западного управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами будет даже чуть теплее. "Погода, конечно, отличная, но дождей бы надо. Очень сухо везде", - подчеркнул Колесов.