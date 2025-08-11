Это связано с полной ликвидацией возникших ранее лесных пожаров и стабилизацией температурного режима

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Водлозерский национальный парк снял ограничения на посещение своей территории. Это связано с полной ликвидацией возникших ранее лесных пожаров и стабилизацией температурного режима, отметили в группе нацпарка во "ВКонтакте".

Этим летом в национальном парке прошли крупнейшие пожары за последние 14 лет, все они возникли из-за гроз. В связи с этим был установлен временный запрет на посещение ООПТ. Ситуация осложнялась труднодоступностью территории и полным отсутствием дорог, а также погодными условиями.

"С 11 августа 2025 года сняты ограничения на посещение Водлозерского национального парка. Все очаги пожаров полностью ликвидированы, прошли дожди, снизившие пожарную опасность, а температурный режим стабилизировался. В связи с этим сняты запреты на нахождение в лесных массивах, въезд любого транспорта в леса и проведение любых рекреационных мероприятий", - сказано в сообщении.

В нацпарке добавили, что с 11 августа разрешено посещение островных и материковых стоянок, турбаз и гостевых домов. Тем не менее, продолжает действовать запрет на разведение костров.

Национальный парк "Водлозерский", созданный в 1991 году, располагается на территориях Республики Карелия и Архангельской области. Он занимает площадь в 0,5 млн га и является биосферным резерватом ЮНЕСКО. На территории парка сохранен крупнейший в Европе массив коренных лесов европейской тайги. Средний возраст древостоев - 200-240 лет, отдельные экземпляры сосны и ели достигают 500-летнего возраста.