Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" заявил, что операторы связи должны закрывать уязвимости, усиливать фильтрацию и блокировку нежелательных вызовов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Крупнейшие сотовые операторы должны усилить борьбу с телефонными мошенниками, а не призывать к запрету звонков через мессенджеры. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Ранее в СМИ сообщалось, что российские операторы связи предлагают запретить голосовые вызовы через иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram.

"Данные прошлого года показывают, что большинство мошеннических звонков идут как раз через крупнейших сотовых операторов. Вместо того чтобы пытаться установить официальную монополию на связь, им стоит ликвидировать свои провалы в борьбе с мошенниками", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, операторы связи должны закрывать уязвимости, усиливать фильтрацию и блокировку нежелательных вызовов. "Причем для абонентов эти услуги должны быть бесплатны", - добавил депутат.

Миронов выразил опасение, что "сегодня речь зашла о возвращении к голосовой связи", а "завтра пойдет речь о возвращении внутреннего роуминга".