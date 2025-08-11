В Кабардино-Балкарии ввели ограничение работы мобильной связи

Решение приняли из-за опасности атаки БПЛА

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Временные ограничения работы мобильной связи ввели в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за опасности атаки БПЛА, сообщили в региональном Минцифры.

"В регионе органами власти корректируется работа мобильной связи и вводятся временные ограничения в отдельных локациях. Это комплексная мера в условиях современных вызовов, в том числе объявлении режима беспилотной опасности", - пояснили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций КБР.

В ведомстве отметили, что аналогичные меры применяются в других регионах России и рекомендовали пользоваться альтернативными средствами связи.