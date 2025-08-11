При заключении договоров, оформлении заявлений и других документов граждане России сталкиваются с необходимостью указывать полные реквизиты своего паспорта, включая кем и когда он был выдан, а также код подразделения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Владимир Плякин, Александр Демин и Анна Скрозникова направили письмо министру юстиции Константину Чуйченко с предложением закрепить правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно будет указания его серии и номера. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что при заключении договоров, оформлении заявлений и других документов граждане России сталкиваются с необходимостью указывать полные реквизиты своего паспорта, включая кем и когда он был выдан, а также код подразделения. При этом для надежной идентификации личности и проверки действительности паспорта через официальный сервис МВД России достаточно лишь серии и номера документа. По мнению парламентариев, таким образом, сбор и хранение остальной информации при заключении документов, в отношении которых не установлен особый порядок, является избыточным.

"В связи с этим партия "Новые люди" предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера", - указано в тексте письма.