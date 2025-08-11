В аэропорту Оренбурга ввели ограничения

Решение приняли для обеспечения безопасности полетов

ОРЕНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Временные ограничения введены в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Оренбург: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сказано в сообщении.

Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, в аэропорту ввели план "Ковер".

"Уважаемые оренбуржцы! Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введен режим воздушных ограничений - план "Ковер". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - написал он в Telegram-канале.

Ранее жителей региона оповестили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.