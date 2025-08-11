В аэропорту Казани задерживаются более 30 рейсов

Несколько перелетов отменили

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Более 30 самолетов задерживаются на вылет и посадку в международном аэропорту Казани, несколько рейсов отменены. Информация об этом размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло, задерживается прибытие рейсов из Москвы (3), Саньи, Новосибирска, Уфы (2), Сочи (3), Санкт-Петербурга (2), Махачкалы, Самарканда, Тбилиси, Антальи (2), Калининграда. Кроме того, задерживается вылет самолетов в Москву (5), Нарьян-Мар, Новосибирск, Уфу (2), Калининград, Санкт-Петербург (2), Сочи, Санью, Минеральные Воды. Задержки составляют от 15 минут до семи часов. Отменены рейсы из Ашхабада и Душанбе и обратно.

Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.