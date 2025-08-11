Мероприятие было инициировано полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе для налаживания взаимодействия между волонтерами, помогающими бойцам СВО и их семьям, и властями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ станет следующей площадкой проведения форума "Патриоты Урала". Об этом сообщил в своем Telegram-канале полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

"Началась подготовка уже к четвертому форуму волонтеров, активистов, общественников и разработчиков. "Патриоты Урала" стал важной площадкой для объединения уральцев и сибиряков, которые делами и по зову сердца помогают бойцам спецоперации на передовой. На этот раз встреча патриотов Уральского федерального округа пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе", - написал он.

Форум "Патриоты Урала" был инициирован Жогой для налаживания взаимодействия между волонтерами, помогающими бойцам СВО и их семьям, и властями. Первые три форума прошли в Верхней Пышме и Екатеринбурге Свердловской области, в Миассе Челябинской области, собрав добровольцев и гражданских активистов.