Также запрещена публикация такого контента в интернете

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области запретили съемку атак беспилотников в регионе, а также публикацию такого контента в сети Интернет для обесепечения безопасности, соответствующий указ подписал врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным Минобороны РФ, ВСУ ежедневно осуществляют атаки на ряд регионов юга России, включая Ростовскую область. Целями киевского режима становятся в том числе объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также частные и многоквартирные дома мирных граждан.

"Для обеспечения безопасности и защиты государственных интересов в Ростовской области вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений. Документ вступил в силу сегодня, 11 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет направлен на предотвращение утечки информации и защиту жизни военнослужащих и гражданских. За несанкционированную съемку и распространение материалов для физлиц предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 40 тыс. рублей, для юрлиц - до 400 тыс. рублей.

Запрет не распространяется на органы власти как на официальный источник информации, а также на тех, кто публикует информацию, полученную из официальных источников при указании ссылки на них.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. На территории региона действуют пункты временного размещения. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа.