МЕЛИТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Региональное отделение Соцфонда России (СФР) автоматически провело перерасчет пенсий для более 20 тыс. жителей Запорожской области, сообщили в организации.

"Перерасчет пенсий в Запорожской области коснулся более 20 тысяч жителей региона. Отделение СФР по Запорожской области увеличило выплаты для: работающих пенсионеров (по старости и инвалидности); получателей пенсии по потере кормильца (при определенных условиях)", - говорится в Telegram-канале отделения Соцфонда по Запорожской области.

Основанием для перерасчета стали данные о страховом стаже и уплаченных взносах за 2024 год и размера зарплаты, уточнили в организации. СФР возобновил индексацию пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года.