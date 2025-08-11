Росатом подготовит эксплуатационный персонал первой казахстанской АЭС

Число слушателей будет от 1,5 до 2 тыс. человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Эксплуатационный персонал для первой в Казахстане АЭС будет обучаться в Технической академии Росатома (ТАР). Об этом ТАСС рассказал ректор академии Юрий Селезнев.

"Будем обучать эксплуатационный персонал. Количество будущих слушателей будет определено контактом, где-то от 1,5 до 2 тыс. человек", - рассказал ректор ТАР.

Обучение, по его словам, начнется за пять лет до физпуска станции. Строительство первой станции планируется завершить до 2035-2036 годов, после чего Казахстан станет единственным собственником и оператором объекта. Кроме того, отметил Селезнев, Техакадемия Росатома займется разработкой и оснащением учебно-тренировочного центра.

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Местом возведения первой в республике АЭС была выбрана площадка близ поселка Улькен в Жамбылском районе Алма-Атинской области, в 340 км от Алма-Аты. 14 июня 2025 года власти страны объявили, что Росатом, представивший самое оптимальное предложение, выбран лидером международного консорциума для строительства АЭС. Торжественная церемония начала строительства станции состоялась 8 августа. АЭС общей мощностью 2,4 ГВт будет состоять из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Техническая академия Росатома осуществляет профессиональную переподготовку руководителей и специалистов атомной энергетики и промышленности, аттестацию персонала, а также оказывает научно-методическую поддержку организациям госкорпорации "Росатом" в области обеспечения безопасного использования атомной энергии, контроля, государственной безопасности, операционных и поддерживающих процессов. Также осуществляется подготовка персонала для зарубежных АЭС.