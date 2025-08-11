Блог-тур прошел при поддержке правительства РСО-Алания

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Молодые блогеры и журналисты посетили Северную Осетию в рамках блог-туров всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "Шум". Об этом сообщили в пресс-службе премии.

"Участники знакомились с особенностями региона, изучали его традиции и создавали контент для личных социальных сетей, а также работали над созданием короткого фильма, посвященного культурному коду региона. Блог-тур прошел при поддержке правительства РСО-Алания", - говорится в сообщении.

Всего в мероприятии приняли участие 15 медиаспециалистов, среди которых были блогеры с общей аудиторией более 6 млн подписчиков, фотографы, медиаменеджеры, а также журналисты и корреспонденты региональных и федеральных СМИ.

Знакомство с многовековыми традициями региона началось с посещения Владикавказа, где появилась одна из первых в России пассажирских трамвайных веток. Участники прокатились на восстановленном ретротрамвае и посетили архитектурно-скульптурный комплекс Мемориал Славы.

Одним из знаковых событий блог-тура стало посещение школы в Беслане, где 1 сентября 2004 года произошли трагические события.

Также участники блог-тура посетили ущелья республики, предприятие по выращиванию спаржи, почтили память Героев Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе "Барбашово поле". "Они были удивлены тем, что по статистике большее число Героев Советского Союза были уроженцами республики", - отметили в пресс-службе.

В августе пройдут еще два блог-тура премии: участники отправятся в Московскую область и в Челябинскую область.

