Адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян отметила, что предприниматель незаконно содержался под стражей более девяти часов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд Армении признал незаконным задержание российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщила адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян.

"Суд подтвердил, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня 2025 года было незаконным, в результате чего Самвел Карапетян незаконно содержался под стражей более девяти часов", - написала Гаспарян на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Как отметила Гаспарян, таким образом Апелляционный уголовный суд Армении подтвердил еще одно из правонарушений, которое совершено в рамках уголовного дела Карапетяна, - факт его незаконного и необоснованного задержания. "Между тем следует отметить, что суд первой инстанции, судья Артак Карапетян, при вынесении своего решения не учел это важное обстоятельство задержания", - подчеркнула адвокат Карапетяна.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Этому предшествовал обыск в его доме. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей Карапетяну.