В Подмосковье врачи спасли подростка с разрывом печени после падения с электросамоката

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Подросток на электросамокате не справился с управлением и врезался в столб, в результате происшествия ему был диагностировал травматический разрыв печени. Подмосковные врачи провели пострадавшему операцию, в настоящее время он идет на поправку, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В тяжелом состоянии в Видновскую больницу был экстренно доставлен 15-летний подросток, который не справился с управлением электросамоката и врезался в столб. После обследования врачи диагностировали травматический разрыв печени. Это крайне опасное состояние, которое может привести к массивному внутреннему кровотечению и развитию геморрагического шока. При таком повреждении нарушается целостность органа, что требует экстренной операции", - говорится в сообщении.

Как рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников, которого цитирует пресс-служба, в ходе хирургического вмешательства пациенту ввели в брюшную полость специальные тампоны. Они кладутся на место разрыва органа, оказывая давление на сосуды и ткани, тем самым останавливая кровотечение.

После оказания первичной медицинской помощи пациента перевели в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. "В нашем стационаре подростку выполнили релапаротомию - операцию, в ходе которой удалили тампон и ушили сложный разрыв печени", - привели в тексте слова заведующего хирургическим отделением №1 Детского центра им. Рошаля Евгения Рожденкина.

В министерстве добавили, что в настоящее время пациент чувствует себя лучше, он уже выписан домой. Также подчеркивается, что при катании на электросамокатах и велосипедах следует соблюдать правила дорожного движения, а также надевать шлем, налокотники и наколенники.