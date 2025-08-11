Из них 630 находятся на специализированных стоянках

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Почти 1 тыс. большегрузов ожидают выезда в сторону Грузии с территории Северной Осетии, сообщил заместитель председателя правительства республики Ирбек Томаев на аппаратном совещании.

"Проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидают 990 большегрузов, 630 из которых находятся на специализированных стоянках, и 70 легковых автомобилей", - сказал Томаев.

Всего за прошедшую неделю государственную границу в обоих направлениях пересекли порядка 32 тыс. единиц автотранспорта и свыше 115 тыс. человек.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.