Лантратова попросила разъяснить ситуацию с блокировкой звонков в мессенджерах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо на имя министра цифрового развития РФ Максута Шадаева с просьбой предоставить официальные разъяснения по поводу работы иностранных мессенджеров на территории России, а также подтвердить или опровергнуть введение ограничений на голосовые и видеозвонки через эти сервисы. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, в средствах массовой информации активно обсуждается возможная блокировка голосовых и видеозвонков через иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram. Также сообщается о массовых сбоях при совершении звонков, ухудшении качества связи, прерывании звука и нестабильности соединения при использовании мобильного интернета. Кроме того, отмечает Лантратова, в интернете распространяется информация о том, что крупнейшие операторы связи - МТС, "МегаФон", "Билайн" и T2 (бывший Tele2) - якобы предложили ограничить возможность совершения звонков через иностранные мессенджеры.

"Прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, предоставить официальные разъяснения относительно текущей ситуации с функционированием зарубежных мессенджеров на территории Российской Федерации, а также подтвердить или опровергнуть факт введения каких-либо ограничений на звонки через них. Прошу также проинформировать о позиции Минцифры России в отношении дальнейшего регулирования данных сервисов", - написала Лантратова.

По ее словам, сложившаяся ситуация создает неопределенность и социальную напряженность среди миллионов граждан, длительное время использующих данные сервисы для личного и делового общения. "Для многих зарубежные мессенджеры - единственная возможность поддерживать связь с родственниками за рубежом", - отметила она.