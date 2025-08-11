В регионе ранее право на бесплатные обеды за счет бюджета имели только студенты из малоимущих семей, обучающиеся по программам подготовки рабочих профессий и служащих

ЧЕБОКСАРЫ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии расширили меры поддержки по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, включив в число льготников студентов-очников из многодетных малоимущих семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное правительство.

Изменения внесены в порядок предоставления бесплатного питания в высших и средних специальных учебных заведениях республики.

"Ранее право на бесплатные обеды за счет бюджета имели только студенты из малоимущих семей, обучающиеся по программам подготовки рабочих профессий и служащих. Теперь питание будет предоставляться всем очникам из многодетных малоимущих семей, независимо от направления обучения", - говорится в сообщении.

Также увеличен размер бюджетной поддержки: при одноразовом питании сумма возрастет с 68,76 до 99,89 рублей в день, при двухразовом - до 159,82 рублей.