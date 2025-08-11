По мнению депутатов Владислава Даванкова, Антона Ткачева и Ярослава Самылина, реализация инициативы позволит поддержать активность молодых целеустремленных граждан

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением предоставить возможность получения водительских прав с 16 лет подросткам, которые достигли значительных достижений в учебе, спорте или предпринимательстве. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас многие молодые люди в возрасте 16-17 лет демонстрируют зрелое отношение к своим обязанностям, участвуют в серьезных образовательных проектах, добиваются побед в спортивных соревнованиях высокого уровня или успешно развивают собственные бизнес-проекты. По мнению парламентариев, такие достижения требуют не только таланта, но и дисциплины, умения принимать решения, управлять временем и ресурсами, что напрямую связано с навыками, необходимыми для безопасного управления транспортным средством.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан. Например, основанием для досрочного получения прав может служить наличие федеральных или региональных наград в образовательной или научной сфере, высокие спортивные разряды или звания, а также регистрация и ведение индивидуальной предпринимательской деятельности с подтвержденными результатами", - указано в документе.

Депутаты считают, что реализация указанной инициативы позволит поддержать активность молодых целеустремленных граждан, обеспечив при этом необходимый уровень безопасности на дорогах через обязательное прохождение полного курса обучения в автошколе, сдачу экзаменов и, при необходимости, дополнительные психологические тесты на готовность к управлению. Это станет важным шагом к формированию нового поколения ответственных водителей и даст молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации, считают парламентарии.