Герой СВО участвовал в специальной военной операции с первого дня, выполняя боевые задачи на Запорожье, в ДНР, ЛНР и Курской области

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Имя погибшего в зоне СВО Героя России Марата Тибилова присвоено гимназии "Диалог" во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Имя Героя России Марата Тибилова присвоено гимназии "Диалог" во Владикавказе. Это учебное заведение выбрала семья героя. Сегодня такое решение приняли на заседании республиканского кабмина. Для учеников и учителей гимназии, как и для всех жителей Осетии, имя Марата Тибилова стало символом мужества, патриотизма и верности. Уверен, что пример нашего Героя России будет воспитывать новые поколения в духе чести и ответственности перед своей страной", - написал Меняйло.

36-летний Тибилов участвовал в специальной военной операции с первого дня, выполняя боевые задачи на Запорожье, в ДНР, ЛНР и Курской области. В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, дважды награжден орденами Мужества.

В феврале этого года президент России Владимир Путин вручил Тибилову "Золотую звезду" Героя России. Майор Тибилов был командиром огневой группы спецназа Росгвардии, 28 марта пресс-служба ведомства сообщила о его гибели в Курской области при выполнении служебно-боевой задачи.