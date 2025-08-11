Документ позволит установить более четкий и эффективный механизм блокировки информационных материалов, заявил первый заместитель председателя думского комитета по информполитике Андрей Свинцов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя думского комитета по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы законопроект о блокировке контента, содержащего нецензурную лексику, на цифровых платформах и в социальных сетях. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В настоящий момент, цифровой контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке. Законопроектом предлагается блокировать такой контент.

Как отмечается в пояснительной записке, телевизионные и радиопрограммы, содержащие нецензурную брань, перед выходом в эфир проходят цензурирование - как правило, с использованием звукового сигнала для заглушения ненормативной лексики, чтобы предотвратить ее публичную трансляцию. "После принятия данного законопроекта авторы контента, содержащего нецензурную брань, перед размещением на цифровых платформах и в социальных сетях должны будут применять аналогичные меры по ее устранению или маскировке, включая перемонтаж или использование звукового сигнала во избежание блокировки своего контента по решению органов прокуратуры РФ", - говорится в документе.

"Принятие данного законопроекта позволит установить более четкий и эффективный механизм блокировки информационных материалов, содержащих нецензурную брань", - отмечает автор инициативы.