Депутат Казакова: законодательство по реставрации культурного наследия упростят

Госдума рассмотрит также вопросы безопасности культурных мероприятий, отметила председатель комитета ГД по культуре

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре в осенней сессии рассмотрит изменения в механизмах реставрации объектов культурного наследия. Об этом в ходе видеоинтервью в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"У нас целый ряд законопроектов, связанных с объектами культурного наследия. Это достаточно серьезная для нас задача, потому что есть поручение президента в части объектов культурного наследия, введение их в хозяйственный оборот, чтобы защитные нормы были сохранены, но чтобы мы отказались от дублирования, если оно есть в законодательстве, и от тех помех бюрократических, которые зачастую мешают работать с объектами культурного наследия, их сохранять, их содержать в достойном состоянии. Безусловно, это такой очень широкий аспект, и нам нужно найти эти решения. Мы сегодня занимаемся этим с правительством Российской Федерации", - сообщила Казакова.

По ее словам, Госдума рассмотрит также вопросы безопасности культурных мероприятий. " Очень важное для нас направление - это безопасность. <…> Сейчас мы ожидаем, что правительство примет подзаконный акт, где будет расписано уже конкретно количество людей, категории мероприятий, то есть от 500 человек - это одна категория охраны, от 1 тыс. человек - следующая категория охраны", - добавила спикер.