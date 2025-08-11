С 1 сентября появится возможность оформления земельных участков во всех муниципальных образованиях региона

САМАРА, 11 августа. /ТАСС/. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Самарской области начали работать в режиме единого окна для участников СВО и членов их семей. Доступны более 20 услуг различного уровня, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"С сегодняшнего дня МФЦ Самарской области предоставляют государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в режиме "одного окна", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Федорищева, в перечень вошли 13 федеральных услуг, включая установление страховых пенсий, выплаты семьям военнослужащих, компенсации на технические средства реабилитации. Также семьи защитников Отечества могут оформить в МФЦ 8 региональных мер поддержки, таких как доплаты к пенсии инвалидам боевых действий, компенсации за питание детей и проезд. Кроме того, доступны две муниципальные услуги - постановка на учет для получения земельных участков и устройство детей в дошкольные учреждения. С 1 сентября появится возможность оформления земельных участков для участников СВО во всех муниципальных образованиях области.

По информации губернатора, оформить пакет документов можно в рамках одного заявления.