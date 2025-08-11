Целью турнира является популяризация инженерных и технических профессий

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Всероссийский турнир по робототехнике, в рамках которого состоятся соревнования по направлениям промышленной, прикладной и мобильной робототехники, пройдет 24 по 26 сентября в Калуге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО), который является организатором мероприятия.

Турнир, участие в котором смогут принять школьники, студенты колледжей, студенты вузов, специалисты и педагоги, состоится в Федеральном технопарке профессионального образования в Калужской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ИРПО, соревнования пройдут по трем направлениям: промышленная, прикладная и мобильная робототехника. "На площадке турнира можно будет посетить выставочную зону, а также получить консультацию от ведущих экспертов отрасли", - рассказали они.

Целью турнира является популяризация инженерных и технических профессий, развития кадрового потенциала для промышленных отраслей и формирования устойчивых профессиональных навыков в области промышленной автоматизации и робототехники, пояснили в пресс-службе.

Директор Федерального технопарка профессионального образования Маргарита Скворцова рассказала ТАСС, что на площадке участники смогут не только показать свои разработки, но и получить обратную связь от ведущих экспертов отрасли. "Это уникальная возможность превратить идеи в реальные проекты и сделать шаг к профессиональному успеху", - отметила собеседница агентства.