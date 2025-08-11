В Москве художники проекта "Контуры культуры" оформляют интерьеры восьми учреждений

На конкурс подано порядка 435 эскизов из 46 городов России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Победители четвертого сезона всероссийского арт-проекта "Контуры культуры", начали оформление интерьеров восьми учреждений культуры в столице, в том числе культурного центра "Москвич", сообщили в Telegram-канале столичного департамента культуры.

"Десять художников всероссийского арт-проекта "Контуры культуры" из разных регионов России приступили к оформлению интерьеров восьми культурных учреждений столицы. Среди них - культурный центр "Москвич", магазины "Московского дома книги", спортивное пространство ВДНХ, "Центр истории современной музыки" и центр культуры и искусств "Щукино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом сезоне на конкурс подано порядка 435 эскизов из 46 городов России. Победители создают работы, отражающие уникальные особенности каждого места: от абстрактных форм и поп-арт-композиций до коллажей с отсылками к культурному наследию и взаимосвязи природы и города.

Среди отмеченных авторов - Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга, представивший динамичную черно-белую композицию для Дома технической книги, Полина Гаврилова, оформившая коллажи, вдохновленные альманахом Корнея Чуковского, и уличный художник Кирилл Ашастин, создавший образ "проникающих" внутрь интерьера деревьев для центра "Щукино". За четыре года в рамках проекта "Контуры культуры" было оформлено более 50 объектов, отмечается в сообщении.