Гладков поручил составить реестр поврежденного в приграничье жилья

БЕЛГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Реестр жилья, поврежденного в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на приграничные населенные пункты, планируют создать в Белгородской области в течение месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее поручение дал губернатор Белгородской области главам приграничных муниципалитетов в ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства.

"Речь идет о тех домовладениях, которые были повреждены и которые можно восстановить с точки зрения строительной возможности, но не представляется возможным в настоящее время из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Руководитель Белгородской области в ходе заседания поручил составить реестр поврежденного в приграничье жилья и дать заключение о возможности или невозможности проживания в нем", - говорится в сообщении.

Губернатор предложил завершить эту работу в течение месяца. Комиссии будут состоять из представителей МЧС, полиции, погранслужбы и Министерства обороны РФ.

Гладков напомнил, что в Белгородской области действует программа восстановления поврежденных домов, но с приближением осенне-зимнего сезона ситуация существенно осложняется тем, что дома и квартиры могут стать непригодными для проживания из-за температурных условий. И вернуться туда будет уже невозможно. Это крайне необходимая мера для людей, и мы должны принимать [новые] действенные меры, если не можем полностью решить проблему [восстановления]", - отметил губернатор.

Гладков пояснил, что количество повреждений из-за вражеских обстрелов в приграничных территориях только увеличивается. На сегодняшний день почти 2,5 тыс. домовладений в регионе уже восстановили, но почти 1,9 тыс. вновь пострадали после обстрелов и атак БПЛА.