Женщину эвакуировали вертолетом

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Туристке из Калмыкии стало плохо во время похода в горах Сочи, ее эвакуировали вертолетом с высоты 1,6 тыс. м над уровнем моря и передали врачам скорой помощи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"21-летней жительнице Калмыкии во время похода стало плохо - были сильные головокружения, немели руки и ноги. Участники похода оказали девушке первую помощь и транспортировали ее до приюта "Фишт". Сегодня днем спасатели и врачи ЮРПСО МЧС России бортом вертолета Ка-32 вылетали в район Фишт-Оштеновского массива для эвакуации туристки с горного приюта с высоты 1 600 метров", - говорится в общении.

Уточняется, что туристку эвакуировали вертолетом на базу поисково-спасательного отряда в Сочи, а затем передали врачам скорой помощи.