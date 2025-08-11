Такие турникеты установлены на всех выходах на посадку в зале вылета внутренних линий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Посадка на 70% внутренних рейсов в аэропорту Пулково осуществляется через автоматизированную систему контроля eGate. Такие турникеты установлены на всех выходах на посадку в зале вылета внутренних линий, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом Пулково.

"Аэропорт Пулково обеспечивает ежедневно до 70% посадок на внутренние рейсы через автоматизированную систему контроля. Пассажиры самостоятельно сканируют посадочные талоны для прохода на самолет", - отметили в пресс-службе.

Турникеты были установлены в петербургской авиагавани в феврале 2024 года, сегодня они есть на всех выходах на посадку в зале вылета внутренних линий.

Наличие турникетов ускоряет процесс посадки пассажиров, кроме того, автоматизированная система снижает риск ошибок - проход людей не на свой рейс автоматически блокируется.

"Важно знакомить пассажиров с технологиями бесшовного прохода. Постепенно такие системы будут появляться и на других этапах контроля в аэропорту. В частности, в рамках интеграции сервиса прохода по биометрии, который сейчас находится на стадии тестирования. С другой стороны, нам важно укладываться во время, выделенное на посадку пассажиров на самолет - в среднем 15 минут", - приводятся в сообщении слова главного операционного директора ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Павла Кушниренко.