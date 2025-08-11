Машины переданы в рамках программы социально-экономического развития воссоединенных регионов РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дорожно-строительную технику получили регионы Донбасса и Новороссии от ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Фронтальные погрузчики АНТ-1200 в ближайшее время начнут работать в Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Херсонской области, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Гусеничные и колесные погрузчики АНТ-1200 переданы Министерству транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области и администрации Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики, а также в Донецкую Народную Республику государственному унитарному предприятию "Донснабкомплект", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что машины переданы в рамках программы социально-экономического развития воссоединенных регионов РФ.

"Особое место среди нашей гражданской продукции занимают мини-погрузчики АНТ, которые уже долгие годы отлично показывают себя в дорожно-коммунальной сфере во многих российских регионах, в том числе несколько лет эксплуатируются в Донецкой Народной Республике. Для нас большая честь передать в качестве гуманитарной помощи новые мини-погрузчики в ЛНР, ДНР и Херсонскую область, наша техника поможет при решении различных задач на благо жителей регионов", - приводятся в тексте слова замгенерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" по продвижению продукции гражданского назначения и производственному контролю Александра Дернового.

В Ростехе добавили, что многофункциональные погрузчики АНТ-1200 разработаны и производятся Ковровским электромеханическим заводом, входящим в холдинг "Высокоточные комплексы". Машины могут работать круглогодично: зимой расчищать дороги от снега и разбрасывать реагенты, а летом убирают грязь и участвовать в дорожном ремонте. В госкорпорации отметили, что новая модель погрузчика АНТ-1200 "отличается высокой мощностью и простотой управления".

Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и другие.