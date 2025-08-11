Жителям региона рекомендовали использовать сети Wi-Fi

СЫКТЫВКАР, 11 августа. /ТАСС/. Работу мобильного интернета временно приостановили в Республике Коми в целях защиты инфраструктуры и обеспечения безопасности важных объектов, сообщили в региональном Минцифры. При этом в Министерстве не уточнили перечень объектов для защиты.

"В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории Республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все системы связи функционируют в штатном режиме, а временные ограничения введены исключительно в профилактических целях.

Жителям региона рекомендовали использовать сети Wi-Fi для доступа в интернет. Ограничения носят временный характер, их отмена будет произведена сразу после завершения необходимых проверок.