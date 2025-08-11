В российских силовых структурах рассказали, что в Сумской области украинские военнослужащие месяцами сидят на позициях без ротации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Распределением военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ по другим подразделениям и позициям занимается заместитель командира батальона военнослужащая с позывным Гайка. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщали, что узнали личные данные и номер телефона командира 156-й бригады ВСУ полковника Юрия Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям.

"Ситуация в 156-й омбр с раздачей людей в "командировки" десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому. На некоторых точках выжило всего по 1-2 человека, именно они активнее всего запрашивают командование сменить их", - сказал собеседник.

Он отметил, что "этому способствовал комбриг полковник Гупалюк, который принял командование бригадой в феврале этого года". "По нашим данным, распределением по позициям занимается некая молодая и амбициозная военнослужащая с позывным Гайка, которая в юном возрасте получила должность заместителя командира батальона и право распоряжаться чужими судьбами", - добавил собеседник.

В связи с этим, уточнил он, в Сумской области боевики ВСУ месяцами сидят на позициях без ротации.