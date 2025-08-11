Премию Расула Гамзатова за книгу поэзии "Ангел мой последний" получила Сувайнат Исрафилова

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Более 35 человек стали лауреатами госпремий Республики Дагестан, премии им. Расула Гамзатова и Сулеймана Стальского в области литературы, культурны, строительства. Торжественную церемонию в махачкалинском Доме дружбы провел глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

Так, премию Расула Гамзатова за книгу поэзии "Ангел мой последний" получила Сувайнат Исрафилова - редактор табасаранского выпуска журнала "Женщины Дагестана", а учителю литературы Айше Курбановой премия вручена за поэтический сборник "Избранное".

"Государственная премия Республики Дагестан - не просто знак отличия, это признание того, что ваши идеи, открывающие новые горизонты в литературе и публицистике, декоративно-прикладном искусстве, театре и кино, архитектуре и строительстве, а также в общественных и естественных науках и технике, уже изменили жизнь общества к лучшему. Каждая из представленных работ достойна внимания - за ними стоит огромный творческий и интеллектуальный труд",- сказал Меликов, выступая перед участниками торжественного мероприятия.