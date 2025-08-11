Как отметил губернатор Санкт-Петербурга, они пытаются получить персональные данные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил горожан о мошенниках, которые пытаются получить персональные данные, приглашая людей на видеоконференции от его имени. Как сообщил Беглов в эфире "Радио России", в электронную приемную администрации и на его страницу "ВКонтакте" приходят обращения от горожан, которые получили по электронной почте приглашения якобы на персональную видеоконференцию с губернатором.

"Обращаю ваше внимание: такие электронные письма-приглашения рассылают мошенники. Они пытаются любым способом получить доступ к вашим персональным данным, банковской и иной информации. Их цель - легкие деньги, нажива", - сказал губернатор.

Он отметил, что злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта, чтобы правдоподобно копировать голос и изображение и призвал петербуржцев игнорировать такие письма.

Беглов напомнил также, что сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи в России запрещено общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июня 2025 года.

"Должностные лица никогда не запрашивают по телефону, в СМС-сообщениях или мессенджерах ваши личные данные или полученные на мобильный СМС-коды", - подчеркнул он.