Любимова открыла детский центр в Мелитополе на базе краеведческого музея

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Запорожскую область приняла участие в открытии детского центра на базе Мелитопольского городского краеведческого музея. Об этом глава ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

"Побывала в Мелитополе, где вместе с коллегами и жителями города открыли детский центр на базе Мелитопольского городского краеведческого музея. Теперь ребята смогут реализовывать свои творческие идеи, изучать историю и культуру России, а также участвовать в спектаклях кукольного театра, мастер-классах и интерактивных занятиях", - написала министр.

По словам Любимовой, в новом центре установлено современное мультимедийное оборудование: интерактивная карта "Россия - Родина моя", 3D-туры по выставкам Музея современной истории России, тематические показы оцифрованных фотографий и плакатов.

"Здесь можно будет сочетать обучение и творческое развитие с живым общением и совместными проектами. Уверена, что эти стены станут местом новых открытий и дружбы для детей города", - уточнила глава ведомства.

В рамках рабочей поездки министр также посетила Терпеньевские целебные источники при храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы. "Сейчас завершаются их реконструкция и благоустройство - уже скоро жители и гости региона смогут увидеть обновленную территорию и прикоснуться к этой части духовного и культурного наследия", - резюмировала Любимова.