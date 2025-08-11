С учетом федеральной выплаты размер единовременной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны РФ в регионе может составить до 2,3 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Пребывающие в запасе жители Карачаево-Черкесии, заключившие контракт о прохождении военной службы с Минобороны, смогут получить до 1,9 млн рублей. Указ об установлении такой региональной меры социальной гарантии подписал глава республики Рашид Темрезов, сообщается в Telegram-канале кабмина региона.

"Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, в котором устанавливается региональная мера социальной гарантии в виде единовременной денежной выплаты в размере до 1,9 миллиона рублей гражданам, пребывающим в запасе, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

С учетом федеральной выплаты размер единовременной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны РФ в Карачаево-Черкесии может составить до 2,3 млн рублей.