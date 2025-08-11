Кроме того, для осуществления деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, не требуется проведение психиатрического освидетельствования

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Работники с выявленными в ходе медосмотров признаками психических расстройств будут направляться на психиатрическое освидетельствование своими работодателями. Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации, признаков психического расстройства работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования", - говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно приказу, теперь для осуществления деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, не требуется проведение психиатрического освидетельствования.

Подписанный министром здравоохранения приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года.