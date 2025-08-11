Молодежь из Северной и Южной Осетии собралась на студенческом слете

Мероприятие организовали в республике во второй раз совместно с Центром знаний "Машук"

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Летний студенческий слет "Æрыгон" (в переводе с осетинского языка "молодой"), который начался в Северной Осетии, объединил более 120 студентов и выпускников ведущих вузов России, уроженцев республики и Южной Осетии.

"В Северной Осетии стартовал II летний студенческий слет "Æрыгон": здесь собралась молодежь из Северной и Южной Осетии, которая учится за пределами республик. На площадке форума в Даргавсе кипит жизнь: ребята знакомятся друг с другом, слушают лекции. А с утра для молодежи провели экскурсию по нашим достопримечательностям", - сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Мероприятие для студентов организовано в республике во второй раз совместно с Центром знаний "Машук".

В программу студенческого слета включены просветительские лекции и тренинги по саморазвитию, командообразованию, умению выстраивать диалог, элементы проектной работы по ключевым направлениям развития республики. Участников мероприятия ждут встречи с героями СВО, успешными предпринимателями из Северной Осетии, деятелями культуры, спортсменами, лекторами Российского общества "Знание". Программа включает совместные вечера у костра, мастер-классы по осетинским танцам, соревнования, неформальное общение.