ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Критерии, которым должны соответствовать социальные объекты и масштабные инвестпроекты для предоставления земель без проведения торгов, утвердили в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Правительство одобрило изменения в республиканский закон, отражающий критерии, которым должны соответствовать социальные объекты и масштабные инвестпроекты для предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. Инициативу подготовило Министерство экономического развития РСО - Алания", - говорится в сообщении.

Среди критериев - соответствие назначения соцобъектов приоритетам и целям, определенным в стратегии социально-экономического развития Северной Осетии, а также в республиканских программах. Кроме того, реализация инвестпроектов должна, в том числе, способствовать увеличению рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого они размещаются, а также увеличить ежегодные поступления в консолидированный бюджет республики.