В образовательные организации поставят примерно 41 тыс. специальных учебников

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Школы Северной Осетии впервые получат специальные учебники для детей с ограниченными возможностями, а также для учеников профильных классов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"В рамках поручения главы республики Сергея Меняйло особый акцент при подготовке к новому учебному году сделали на обновлении учебников. Впервые в этом году приобретаем большой объем учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья. Провели мониторинг учеников, которые занимаются по разным адаптированным программам", - говорится в сообщении.

В образовательные организации поставят около 41 тыс. специальных учебников. В них, например, используется особый шрифт, изменены уровень заданий, объемы текстов.

Также ведется работа над приобретением учебников для учеников профильных классов, в которых дети углубленно изучают определенные предметы - химию, биологию, математику, информатику и другие. Ученики этих классов будут не только больше часов изучать профильный предмет, но и заниматься по более углубленной программе.