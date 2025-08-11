Всего охват программы в 2025 году составит 36 тыс. детей при общем объеме финансирования 230 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления детей из семей участников СВО и выполняющих специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Теперь бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления смогут получать дети из семей участников СВО, а также дети граждан, направленных для выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, Курской, Белгородской и Брянской областей. Данные категории ребят внесены в порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления", - говорится в сообщении.

Всего охват программы в текущем году составит 36 тыс. детей при общем объеме финансирования 230 млн рублей.