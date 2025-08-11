Также для них ограничат количество попыток сдачи экзамена на знание русского языка

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение Госдумы обновленный межфракционный законопроект, предполагающий отмену бесплатного образования для детей мигрантов, а также об ограничении для них до трех количества попыток сдачи тестирования на знание русского языка. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 78 закона "Об образовании в РФ", согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. На данный момент они получают образование на общедоступной и бесплатной основе.

Законопроектом также предлагается установить для иностранных граждан не более трех попыток прохождения тестирования на бесплатной основе на знание русского языка в течение года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что увеличение числа детей мигрантов в российских школах приводит к нехватке в них мест. "В 2025 году в российских школах не хватает более 900 тыс. мест. Дефицит мест в школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет. Выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы", - говорится в документе.

Как пояснил ТАСС Нилов, платное обучение иностранных детей в школах и техникумах - это "дополнительные средства, которых так не хватает для увеличения доходов учителей и оснащения учебных учреждений". "А еще это естественный, подкрепленный рублем повод для уважения к педагогическому составу и коллегам по учебе, а значит, своего рода антидот против асоциального поведения в отношении и тех, и других", - добавил он.

В 2024 году в Госдуму группой парламентариев был внесен законопроект о платном обучении иностранных граждан по программам дошкольного, общего и среднего образования. В июле 2025 года законопроект был отклонен в первом чтении. По словам Нилова, правительство отметило, что инициатива нуждается в доработке.