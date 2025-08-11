Министр обороны Андрей Белоусов поздравил героев в преддверии 113-й годовщины образования военно-воздушных сил

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил за мужество и героизм, проявленные на СВО, удостоены звания Героя России. Об этом говорится в поздравлении министра обороны России Андрея Белоусова.

12 августа в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается 113-я годовщина образования ВВС.

"Профессионализм, стойкость и мужество предыдущих поколений летчиков, испытателей и создателей уникальной техники обеспечили уверенное превосходство нашей страны в небе. Сегодня ВВС успешно выполняют задачи специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе ее проведения, 33 военнослужащих летного состава удостоены высшей награды - звания Героя Российской Федерации", - говорится в тексте, опубликованном в газете "Красная звезда".

Министр подчеркнул, что военная авиация "всегда являлась одним из самых эффективных средств ведения боевых действий и гордостью нашей армии". Ее личный состав внес огромный вклад в победу советского народа над фашистской Германией, с честью выполнял интернациональный долг и участвовал в антитеррористических операциях во многих точках мира.

"Наши ученые, конструкторы, инженеры, представители промышленности создают перспективные многофункциональные авиационные комплексы, новейшие образцы беспилотных ударных и разведывательных летательных аппаратов. Реализация этих инновационных проектов, как и достижения современных летчиков, стали возможны во многом благодаря знаниям и опыту, полученным от ветеранов", - отметил Белоусов.

Он пожелал летчикам и штурманам, авиационным специалистам и работникам оборонно-промышленного комплекса, ветеранам ВВС крепкого здоровья и успехов.