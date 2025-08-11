Минимальная стипендия в вузах с 1 сентября 2025 года составит 2 224 рубля

Размер социальной стипендии для той же категории учащихся будет не ниже 3 340 рублей, говорится в документе Минобрнауки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минимальный размер стипендий для учащихся вузов РФ с 1 сентября 2025 года будет составлять от 2 224 рублей до 11 157 рублей в зависимости от вида пособия. Это следует из документа Минобрнауки РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Так, согласно документу, с 1 сентября 2025 года минимальная государственная академическая стипендия у студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, должна составлять минимум 2 224 рубля, а социальная стипендия для этой же категории обучающихся обязана быть не менее 3 340 рублей. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России, должна составлять не менее 10 513 рублей, по иным направлениям - 4 380 рублей. Для ординаторов предусмотрена минимальная государственная стипендия 11 157 рублей, а для ассистентов-стажеров - 4 380 рублей.

"Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов, установленных правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции", - говорится в документе.

В документе также сказано, что указанные размеры являются минимальными возможными данными стипендий с 1 сентября 2025 года. Размеры государственных стипендий в вузах могут быть выше нормативных в пределах средств, выделяемых вузу на стипендиальное обеспечение обучающихся.