Такое право могут получить военные суды, правительство планирует внести соответствующий законопроект в Госдуму в феврале 2026 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России планирует внести в Госдуму в феврале 2026 года законопроект, наделяющий военные суды правом судить военнослужащих ВС РФ, у которых нет никакого гражданства. ТАСС ознакомился с дополнениями к плану законопроектной деятельности кабмина.

Минюст должен до октября 2025 года внести в правительство проект поправок к конституционному закону "О военных судах". Ведомство выступало с инициативой распространить подсудность военным судам не только на военнослужащих-иностранцев, но и на апатридов.

Как поясняли в ведомстве, правовая лакуна возникла после подписания президентом РФ Владимиром Путиным в июле закона, разрешающего лицам без гражданства заключать контракты для службы в ВС РФ. Действующее законодательство о военных судах никак не регулировало ситуацию, когда преступления совершали военнослужащие-апатриды.

Федеральные конституционные законы не могут быть приняты иначе как при поддержке двух третей депутатов Госдумы и трех четвертей состава Совета Федерации, а президент не имеет в этом случае права вето - только обращения в Конституционный суд.