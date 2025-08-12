Употреблявшим наркотики предложили запретить работать учителями

Доверять детей можно только педагогам с безупречной репутацией, отметил один из инициаторов соответствующего законопроекта, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете работать учителями тем, кого ранее привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается дополнить статью 331 Трудового кодекса РФ новой нормой, устанавливающей запрет на осуществление педагогической деятельности людьми, употреблявшими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, а также осуществлявшими пропаганду наркотиков, их аналогов или прекурсоров и привлекавшимся к административной ответственности за соответствующие правонарушения.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, действующее законодательство "не запрещает тем, кто привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков или их пропаганду, учить детей - "это уже ни в какие ворота не лезет". "Педагог должен иметь безупречную репутацию, только тогда ему можно доверить наших детей", - отметил он.

"Государство тратит огромные средства на профилактику наркомании в школах, ставит на уши силовиков в погоне за наркодилерами вблизи образовательных учреждений. При этом мы допускаем до наших детей опаснейших персонажей, которые могут свести всю эту работу на нет. Пропаганда и распространение наркотиков среди детей - это прямая угроза будущему нашей страны", - отметил лидер ЛДПР.