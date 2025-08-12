Изображения на школьных товарах должны согласовываться с Минпросвещения, считают в ОП

Информационная политика в отношении детских и школьных товаров должна быть основана на российских ценностях и традициях, считает председатель комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Информация и изображения, которые производители размещают на школьных принадлежностях: тетрадях, пеналах, пособиях и т. д, должны быть согласованы с Министерством просвещения РФ. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, комментируя появление на товарах для школьников изображения игрушки в виде монстра Лабубу.

Он считает, что это мода, которая пройдет, как прошли предыдущие истории. Но в отношении детских и школьных товаров должна быть информационная политика, основанная на российских ценностях и традициях.

"Если взять в целом размещение различной информации на тетрадках и школьных принадлежностях, то я считаю, что это требует особого регулирования.<.>. Подобная информация должна размещаться по согласованию с министерством просвещения или по тем рекомендациям, которые выработаны ведомством. В отношении тетрадей и школьных пособий, которые выдают в начальной школе, это и сейчас можно сделать", - сказал Рыбальченко.

Он отметил, что информация для школьников должна регулироваться строго в соответствии с возрастной категорией детей - для начальной школы, средней школы, старших классов. "Что касается письменных принадлежностей, здесь может быть организован государственный заказ", - сказал Рыбальченко.

По его мнению, изображением на обложках тетрадей популярных персонажей предприниматели хотят увеличить свои продажи. "Но монстрам не место в школе", - подчеркнул эксперт.