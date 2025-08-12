По словам министра здравоохранения региона Олега Мельникова, для некоторых пациентов были организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Врачи-ревматологи из Национального медицинского исследовательского центра ревматологии имени В. А. Насоновой осмотрели в рамках проекта медицинских десантов более 250 жителей Камчатки, среди которых порядка 40 детей. Они приехали в регион по приглашению вице-спикера Госдумы России Ирины Яровой, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Олег Мельников.

"Для нас такие приезды федеральных специалистов особенно важны, учитывая нашу географическую удаленность от Москвы, и Камчатка сегодня один из очень немногих регионов страны, куда такие медицинские десанты приезжают. Прием пациентов врачами-ревматологами из Национального медицинского исследовательского центра ревматологии прошел сразу в трех медицинских учреждениях краевой столицы, и особенно важно, что в состав меддесанта включили педиатра-ревматолога. Он осмотрел 40 детей. Что касается взрослого населения, то федеральными специалистами было осмотрено более 210 человек", - рассказал министр.

По его словам, для некоторых пациентов были организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Также приезжие специалисты провели обучающие мероприятия для местных врачей.