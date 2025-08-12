Ректорам советуют провести индексацию согласно уровню инфляции 2025 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует руководителям вузов провести индексацию размеров государственных стипендий согласно уровню инфляции, установленному в 2025 году. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Департамент [государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ] рекомендует произвести с 1 сентября 2025 г. индексацию размеров государственных стипендий, установленных в организациях. [Департамент также] указывает на недопустимость с 1 сентября 2025 г. установления (или сохранения) размеров государственных стипендий менее указанных выше нормативов, [установленных правительством России], и просит при необходимости привести свои локальные нормативные акты в соответствие с изложенным", - говорится в документе.

По информации ведомства, размеры нормативов государственных стипендий, установленных правительством Российской Федерации, с учетом уровня инфляции с 1 сентября 2025 г. составляют: государственная академическая стипендия студентам - 2 224 руб.; государственная социальная стипендия студентам - 3 340 руб.; государственная стипендия ординаторам - 11 157 руб.; государственная стипендия ассистентам-стажерам - 4 380 руб. Для аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России, установлена стипендия 10 513 руб.; по иным направлениям - 4 380 руб.

В 2025 году установлен уровень инфляции, не превышающий 7,6%. Согласно информации ведомства, размеры государственных стипендий в 2025 году необходимо устанавливать в вузах с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах стипендиального фонда. В документе отмечена необходимость минимизировать размер неизрасходованного по итогам года остатка стипендиального фонда и не допустить снижения уровня стипендиальной поддержки с течением времени.