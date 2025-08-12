Колхоз ранее привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Рыболовецкий колхоз им. Ленина перевез с Камчатки свыше 415 тонн рыбы с нарушением температурного режима. По факту выявленного нарушения территориальным управлением Россельхознадзора возбуждено административное производство, колхоз был оштрафован, сообщили ТАСС в ведомстве.

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора рассмотрено административное дело в отношении Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина по факту нарушения температурного режима при перевозке и хранении мороженого терпуга и трески общим весом 415 тонн. Проведенные замеры температуры в толще рыбы составили минус 11,4 градусов в терпуге и минус 7,4 градусов в треске - при необходимых минус 18 градусов, что не соответствует требованиям технического регламента, а также не соответствует требованиям технических условий и ГОСТа, в соответствии с которыми изготовлена продукция.

"По факту выявленного нарушения территориальным управлением Россельхознадзора возбуждено административное производство, Управлением Россельхознадзора вынесено постановление с назначением административного штрафа. Ранее общество уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение", - сообщили в ведомстве.