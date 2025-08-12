На Камчатке до конца года вдвое увеличат вместимость корпуса крупного санатория

Пройти санаторно-курортное лечение в "Жемчужине Камчатки" смогут около 700 жителей, сообщили в краевом правительстве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Вместимость основного корпуса санатория "Жемчужина Камчатки" будет увеличена вдвое до конца года. Всего медпомощь в главной здравнице края получат около 700 жителей, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"К осени, с завершением ремонта основного корпуса, увеличим количество мест почти вдвое - до 150. Всего в этом году санаторно-курортное лечение смогут получить порядка 700 жителей. Развитие санатория - важный проект на основе частных инвестиций, реализация которого дает дополнительную возможность поддержать наших жителей", - рассказали в правительстве Камчатки.

Бесплатные путевки предоставляются в санаторий неработающим пенсионерам и участникам СВО.

"Жемчужина Камчатки" - старейшая здравница на полуострове. Учреждение специализируется на лечении кожных заболеваний, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.